Житель Таиланда избил туриста, который справил нужду в общественном месте

В Таиланде турист получил травмы после того, как помочился в общественном месте. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября около рынка на Второй улице в Паттайе. Полицейские и медики обнаружили 52-летнего индийского туриста лежащим на асфальте без сознания с тяжелой травмой головы. Мужчине провели сердечно-легочную реанимацию, чтобы стабилизировать состояние, и доставили его в больницу.

Водитель мототакси, ставший свидетелем ЧП, рассказал, что уличный конфликт возник, когда иностранец стал мочиться на ограждение у дороги. Прохожий сделал замечание и предложил посетить туалет на рынке, но мужчина проигнорировал его. После этого таец толкнул туриста, из-за чего тот упал и ударился головой.

Друг пострадавшего утверждает, что на него напали сразу четверо местных жителей. При этом он подтвердил, что нападение произошло после того, как его приятель справил нужду в общественном месте. Часть инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения, сейчас запись изучают в полиции. Подозреваемого разыскивают.

