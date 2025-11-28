Россиянина с ВИЧ осудили за сексуальное насилие над двумя дочками сожительницы

В Ижевске осудили ВИЧ-инфицированного педофила, который насиловал дочерей сожительницы. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

По данным ведомства, 53-летний мужчина предстал перед судом за систематические насильственные действия сексуального характера в отношении сожительницы и ее двух малолетних дочерей.

Зная о своем ВИЧ-статусе, он неоднократно применял к детям сексуализированное насилие и едва не заразил их ВИЧ-инфецией. Преступления происходили в квартире семьи в Первомайском районе Ижевска в период с 2017 года по 2022 год.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

До этого врач-педофил заставлял школьников мастурбировать перед ним на приемах. Мужчина лечил детей в течение 15 лет. На приемах он мог измерять половые органы несовершеннолетних в спокойном и эрегированном состоянии. Часть пациентов он заставлял мастурбировать на его глазах, другим это делал сам врач. Всего от действий медика пострадали 13 школьников, с которыми он совершал действия сексуального характера в период с 2018 по 2021 год.

Ранее воспитателя частного детсада из Подмосковья задержали по обвинению в педофилии.