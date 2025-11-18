Врач-педофил заставлял школьников мастурбировать перед ним на приемах

Во Франции перед судом предстал врач, который заставлял своих несовершеннолетних пациентов мастурбировать на приемах. Об этом сообщает Le Parisien.

Мужчина по имени Мишель Мулен лечил детей в течение 15 лет. По данным издания, во время обследования он мог измерять половые органы несовершеннолетних в спокойном и эрегированном состоянии. Часть пациентов он заставлял мастурбировать на его глазах, другим это делал сам врач.

Всего от действий медика пострадали 13 школьников, с которыми он совершал действия сексуального характера в период с 2018 по 2021 год. Среди пострадавших есть три ребенка с аутизмом.

Как выяснилось во время следствия, в пятилетнем возрасте педофил сам подвергся сексуальному насилию со стороны дяди. Этот эпизод своей жизни Мулен скрыл, объяснив, что решил оставить его в прошлом.

Отмечается, что на судебном заседании выступал бывший партнер мужчины. Свидетель заявил, что их «отношения» начались, когда ему было 15 лет, а врач был на 21 год его старше.

Ожидается, что другие судебные заседания по делу пройдут в течение недели, после них Мулену будет вынесен приговор.

Ранее житель Карелии получил срок за интимные переписки с детьми.