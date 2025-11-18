На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач-педофил заставлял школьников мастурбировать перед ним на приемах

Во Франции судят врача-педофила, растлевавшего детей на приемах
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Во Франции перед судом предстал врач, который заставлял своих несовершеннолетних пациентов мастурбировать на приемах. Об этом сообщает Le Parisien.

Мужчина по имени Мишель Мулен лечил детей в течение 15 лет. По данным издания, во время обследования он мог измерять половые органы несовершеннолетних в спокойном и эрегированном состоянии. Часть пациентов он заставлял мастурбировать на его глазах, другим это делал сам врач.

Всего от действий медика пострадали 13 школьников, с которыми он совершал действия сексуального характера в период с 2018 по 2021 год. Среди пострадавших есть три ребенка с аутизмом.

Как выяснилось во время следствия, в пятилетнем возрасте педофил сам подвергся сексуальному насилию со стороны дяди. Этот эпизод своей жизни Мулен скрыл, объяснив, что решил оставить его в прошлом.

Отмечается, что на судебном заседании выступал бывший партнер мужчины. Свидетель заявил, что их «отношения» начались, когда ему было 15 лет, а врач был на 21 год его старше.

Ожидается, что другие судебные заседания по делу пройдут в течение недели, после них Мулену будет вынесен приговор.

Ранее житель Карелии получил срок за интимные переписки с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами