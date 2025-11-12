Воспитателя частного детсада из Подмосковья задержали по обвинению в педофилии

Воспитатель частного детского сада в Подмосковье домогался трехлетней девочки. Об этом стало известно mk.ru.

По данным издания, 49-летний мужчина, который открыл детский сад вместе с женой и сам работает с детьми, был задержан по подозрению в педофилии. Инцидент произошел в городе на северо-западе Подмосковья несколько дней назад.

У девочки случилась истерика, когда родители забирали ее из детсада. После расспросов она призналась, что воспитатель просил ее трогать его интимные органы, а затем трижды повторила историю психологу. По версии следствия, мужчина заманил ребенка в ванную во время тихого часа, разделся и включил порнофильм.

Задержанный является ветераном боевых действий и имеет двух взрослых детей. Родственники мужчины не верят в показания предполагаемой жертвы, так как до сих пор он не проявлял сексуального интереса к несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

