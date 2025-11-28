В России планируют закрепить понятие «коттеджный поселок» законодательно

В законодательстве России будет закреплено понятие «коттеджный поселок», которое отсутствует в законодательстве РФ. Об этом сообщила в ходе форума «Свой дом: новая реальность частного жилья» директор департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Корниенко, передает ТАСС.

Соответствующий законопроект готов ко второму чтению, отметила она.

По ее словам, законопроект о коттеджных поселках позволит урегулировать вопрос по отношению к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые были построены ранее.

«Возникали вопросы с общим имуществом, с дорогами, с оплатой содержания общего имущества в таких поселках. Появится понятие коттеджный поселок, которое отсутствует в законодательстве», - сказала она.

В октябре 2023 года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что в российском законодательстве может появиться понятие «апартаменты», однако к жилью их точно не приравняют. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы дать определение апартаментам как виду нежилых помещений, в которых фактически проживают люди.

