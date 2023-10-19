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В Минстрое рассказали про судьбу апартаментов

Минстрой: апартаменты точно не будут приравнены к жилью

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Depositphotos

В российском законодательстве может появиться понятие «апартаменты», однако к жилью их точно не приравняют. Об этом в интервью РИА Недвижимость заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы дать определение апартаментам как виду нежилых помещений, в которых фактически проживают люди. Стасишин подчеркнул, что речь идет о технической задаче. Он отметил, что никто не говорил о приравнивании апартаментов к жилым помещениям, и этого точно не будет.

Обсуждение статуса апартаментов в России продолжается не один год. В Госдуме планировали рассмотреть соответствующий законопроект еще в ноябре 2021 года, но отложили его обсуждение. Эксперты ранее сообщали, что если в РФ апартаментам дадут статус жилого помещения, то цены на них взлетят примерно на 30%. Потенциальное удорожание будет зависеть от конкретного объема предложения по апартаментам в тех или иных районах.

Ранее россиянам предложили инвестировать в недвижимость с минимальным капиталом.

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