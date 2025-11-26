Эксперт напомнил о праве на вычеты при уплате транспортного и земельного налога

Российским налогоплательщикам необходимо до 1 декабря 2025 года оплатить имущественные налоги за 2024 год, однако многие граждане могут воспользоваться льготами и вычетами, о которых не знают. Об этом сообщил агентству «Прайм» генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

По словам эксперта, обязанность касается транспортного налога, налога на землю и недвижимость, но отдельные категории граждан имеют право на полное или частичное освобождение от платежей. Большинство работающих россиян могут получить стандартные вычеты, а также социальные вычеты за лечение, обучение и благотворительность.

«Можно вернуть до 260 тысяч рублей при покупке жилья, а также получить вычет при продаже имущества», — отметил Голощапов.

Отдельным категориям граждан полагается вычет по земельному налогу на стоимость 600 квадратных метров участка по кадастровой цене. Полное освобождение от имущественных налогов предусмотрено для Героев СССР и России, участников Великой Отечественной войны, военнослужащих и других льготных категорий.

