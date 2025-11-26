На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Киева сообщила о минировании административных зданий в столице

В Киеве заминировали суд, где рассматривают дело детектива НАБУ Магомедрасулова
Полиция Киева получила сообщения о минировании нескольких административных зданий столицы, в том числе суда, где проходит рассмотрение дела детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, который вел слежку за окружением украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Есть информация о вероятном минировании ряда объектов в Киеве, в том числе и админзданий различных учреждений», — цитирует издание полицию.

Там уточнили, что минированию подверглось здание суда, где идет процесс над Магомедрасуловым, который был арестован летом 2025 года в период попыток украинских властей ограничить полномочия НАБУ.

В октябре на Украине остановили поезд, который ехал из Киева в Будапешт, из-за сообщения о взрывчатке. На роликах с места происшествия видно, как железнодорожный состав стоит посреди поля. Пассажиры стоят и сидят поблизости от него и ждут, пока поезд проверят.

Ранее к берегам Турции прибило набитый взрывчаткой катер ВСУ.

Новости Украины
