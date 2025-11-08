На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замглавы ФАС Королева освободили от должности

Замглавы ФАС Королев освобожден от поста из-за перехода на другую работу
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев был освобожден от этого поста из-за перехода на другую работу. Об этом сообщается на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Указ об освобождении Королева от поста подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин предложил Виталию Королеву возглавить Тверскую область 5 ноября и сразу же подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности главы этого региона.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимала Марина Подтихова.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, назначение Королева связано с необходимостью разрешения проблем ЖКХ Тверской области. Минченко указал на опыт Королева в этой сфере.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее россиян предупредили об уловках аферистов с дистанционной оплатой ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами