Замглавы ФАС Королева освободили от должности

Замглавы ФАС Королев освобожден от поста из-за перехода на другую работу

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев был освобожден от этого поста из-за перехода на другую работу. Об этом сообщается на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Указ об освобождении Королева от поста подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин предложил Виталию Королеву возглавить Тверскую область 5 ноября и сразу же подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности главы этого региона.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимала Марина Подтихова.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, назначение Королева связано с необходимостью разрешения проблем ЖКХ Тверской области. Минченко указал на опыт Королева в этой сфере.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

