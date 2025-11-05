На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область

Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область
true
true
true

Президент России Владимир Путин предложил заместителю главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву возглавить Тверскую область — он согласился. Об этом сообщило РИА Новости.

«Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем [руководителя] одного из крупнейших наших федеральных ведомств. И у вас все получается. Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область», — сказал он во время встречи с замглавы ФАС в Кремле.

Президент подписал указ о назначении Королева врио губернатора региона.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимает Марина Подтихова.

О том, что Королев может занять это место писали российские СМИ.

Ранее Путин рассказал о предках из Тверской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами