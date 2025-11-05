Путин предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область

Президент России Владимир Путин предложил заместителю главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву возглавить Тверскую область — он согласился. Об этом сообщило РИА Новости.

«Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем [руководителя] одного из крупнейших наших федеральных ведомств. И у вас все получается. Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область», — сказал он во время встречи с замглавы ФАС в Кремле.

Президент подписал указ о назначении Королева врио губернатора региона.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимает Марина Подтихова.

О том, что Королев может занять это место писали российские СМИ.

Ранее Путин рассказал о предках из Тверской области.