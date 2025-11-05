На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил назначение замглавы ФАС врио губернатора Тверской области

Политолог Минченко: Королеву предстоит решить проблемы ЖКХ в Тверской области
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Одна из проблем, которую предстоит решить экс-замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву на должности губернатора Тверской области, связанна с ЖКХ и энергоснабжением. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, чиновник — большой специалист в данной сфере.

«Виталий Королев начал свою карьеру с низов. Сначала он работал в энергетической компании, а затем перешел в ФАС. Я думаю, что хороший личный контакт с топами российских компаний — очень важный аспект в его будущей работе», — отметил Минченко.

Важный для региона опыт Королева, а также социальный капитал дают «хороший старт», добавил он.

5 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин рассказал о предках из Тверской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами