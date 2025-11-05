Политолог объяснил назначение замглавы ФАС врио губернатора Тверской области

Одна из проблем, которую предстоит решить экс-замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву на должности губернатора Тверской области, связанна с ЖКХ и энергоснабжением. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, чиновник — большой специалист в данной сфере.

«Виталий Королев начал свою карьеру с низов. Сначала он работал в энергетической компании, а затем перешел в ФАС. Я думаю, что хороший личный контакт с топами российских компаний — очень важный аспект в его будущей работе», — отметил Минченко.

Важный для региона опыт Королева, а также социальный капитал дают «хороший старт», добавил он.

5 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин рассказал о предках из Тверской области.