Россиян предупредили об уловках аферистов с дистанционной оплатой ЖКХ

Аферисты активизировались на фоне внедрения в регионах России системы единого платежного документа (ЕПД) по дистанционной оплате услуг ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию по кибербезопасности Angara Security.

Там рассказали, что мошенники заманивают граждан в фишинговые боты, похожие на сервисы управляющих компаний.

«По данным экспертов отдела защиты бренда Angara MTDR, мошенники еще в августе-сентябре начали прорабатывать схему, предлагая в Telegram «всё, что нужно для управления домом»: передачу показаний счетчиков, оплату квитанций и заявки в диспетчерскую», — сказали журналистам.

Так, аферисты присылают фишинговые ссылки в личные сообщения от имени управляющих компаний, председателей товарищества собственников жилья или жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) под предлогом обновления данных.

Есть и другой сценарий: в чатах жильцов нескольким участникам предлагают воспользоваться ботом-ассистентом. Если человек переходит по ссылке, его просят передать информацию о своем месте жительства, ввести номер телефона и так называемый «код подтверждения» для завершения регистрации, так мошенники получают нужные данные.

Специалисты напоминают, что УК и ТСЖ никогда не уточняют личные данные граждан в мессенджерах.

