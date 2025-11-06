На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об уловках аферистов с дистанционной оплатой ЖКХ

РИА Новости: мошенники маскируют Telegram-боты под сервисы для оплаты ЖКХ
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты активизировались на фоне внедрения в регионах России системы единого платежного документа (ЕПД) по дистанционной оплате услуг ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию по кибербезопасности Angara Security.

Там рассказали, что мошенники заманивают граждан в фишинговые боты, похожие на сервисы управляющих компаний.

«По данным экспертов отдела защиты бренда Angara MTDR, мошенники еще в августе-сентябре начали прорабатывать схему, предлагая в Telegram «всё, что нужно для управления домом»: передачу показаний счетчиков, оплату квитанций и заявки в диспетчерскую», — сказали журналистам.

Так, аферисты присылают фишинговые ссылки в личные сообщения от имени управляющих компаний, председателей товарищества собственников жилья или жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) под предлогом обновления данных.

Есть и другой сценарий: в чатах жильцов нескольким участникам предлагают воспользоваться ботом-ассистентом. Если человек переходит по ссылке, его просят передать информацию о своем месте жительства, ввести номер телефона и так называемый «код подтверждения» для завершения регистрации, так мошенники получают нужные данные.

Специалисты напоминают, что УК и ТСЖ никогда не уточняют личные данные граждан в мессенджерах.

Ранее россиянка отдала мошенникам накопления в цветочном горшке.

