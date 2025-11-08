На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане увеличилось до пяти

Количество жертв в результате крушения частного вертолета в Дагестане достигло пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти третьего раненого с ожогами 100% поверхности тела — он скончался в реанимационном отделении ЦГБ (центральной городской больницы. — прим. ред.) г. Избербаш», – говорится в сообщении.

7 ноября в Дагестане потерпел крушение частный вертолет, следовавший по маршруту Кизляр – Избербаш. По предварительным данным, в нем летели работники Кизлярского электромеханического завода. Четверо из семи находившихся на борту человек погибли на месте, еще троих госпитализировали. По данным СМИ, вероятной причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие склоняется к версии о возгорании двигателя во время полета, как основной причине произошедшего. Детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о моменте падения вертолета в Дагестане.

