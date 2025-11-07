На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Полностью сгорел»: в Дагестане разбился частный вертолет, погибли четыре человека

В Дагестане частный вертолет Ка-226 упал на пустой дом
true
true
true
В Дагестане разбился частный вертолет, летевший из Кизляра в Избербаш. На борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Из семи человек четверо погибли. СМИ сообщили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. В качестве основной версии следователи рассматривают возгорание двигателя в полете. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Частный вертолет Ка-226, выполнявший полет из Кизляра в Избербаш, разбился в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

«По уточненной информации, упавший в Дагестане вертолет Ка-226 полностью разрушился и сгорел», — отметил источник агентства в экстренных службах.

На борту находилось семеро человек: четверо из них погибли, остальные трое пострадали, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. В минздраве республики уточнили, что пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в центральную городскую больницу города Избербаш. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил обеспечить раненным при крушении всю необходимую помощь.

«В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента», — добавил он.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. Росавиация классифицировала ЧП как катастрофу. В ведомстве заявили, что расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации.

Кто был на борту?

Изначально СМИ сообщили, что на борту разбившегося вертолета были туристы, которых возили к Сулакскому каньону и горным районам. Однако эта версия не подтвердилась — ее опровергли в министерстве туризма Дагестана.

SHOT выяснил, что воздушное судно принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу. На борту в момент крушения находились рабочие, летевшие в Избербаш.

Причина крушения

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Собеседник РИА Новости в свою очередь заявил, что в качестве основной версии следствие рассматривает возгорание двигателя в полете.

По данным Mash, воздушное судно задымилось над поселком Ачи-Су. Местные жители уточнили, что борт кружил в небе и искал место, чтобы приземлиться.

«Вертолет летал над берегом, хотел сесть на пирс и зацепил его задним крылом, после этого поднялся в воздух и начал кружить. Когда он упал, я издалека услышал хлопок и взрыв», — рассказал газете «Известия» очевидец крушения Асадулла Алиев.

Вертолет упал приблизительно в 14:40. По одним данным, Ка-226 рухнул на частный жилой дом, когда внутри никого не было. По другим, борт упал на пустой гостевой дом.

