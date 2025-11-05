Опубликовано видео катастрофы с грузовым самолетом в США

Появилось видео крушения грузового самолета в штате Кентукки США. Кадры публикует газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам местных чиновников, самолет компании United Parcel Service разбился вскоре после взлета в Луисвилле», — говорится в материале.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что несколько человек с серьезными травмами проходят лечение в местных больницах.

Авария произошла около 17:20 по восточному поясному времени (1:20 мск среды). Судя по официальным сводкам и сообщениям местных СМИ, это был грузовой самолет MD-11 компании UPS, следовавший из Луисвилла в Гонолулу.

Телеканал WLKY со ссылкой на источники сообщает, что возможной причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и связанная с этим потеря мощности. Эти данные пока носят предварительный характер. Расследование обстоятельств происшествия и официальные выводы еще не опубликованы.

По последним данным, в результате случившегося травмы, несовместимые с жизнью, получили семь человек.

