Появилось фото с места крушения вертолета в Дагестане

Главное управление МЧС РФ по Республике Дагестан опубликовало фотографию, на которой запечатлено место крушения частного вертолета на территории населенного пункта Ачи-Су в Карабудахкентском районе. Снимок появился на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекли 16 специалистов и четыре единицы техники.

«Из них от МЧС России 11 человек, три единицы техники», — уточнили в ведомстве.

Туристический вертолет Ка-226 потерпел крушение в Карабудахкентском районе Дагестана 7 ноября. ЧП произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находились семь человек. Трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии — их везут в Избербашскую больницу, еще четверых спасти не удалось.

Как пишет Telegram-канал Baza, воздушное судно упало на частный дом. В тот момент в здании никого не было.

24 октября в американском штате Оклахома разбился военный самолет модели OA-1K Skyraider II. Как рассказали в пресс-службе национальной гвардии штата, на борту находились два человека — военнослужащий Вооруженных сил США и гражданский подрядчик. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

Ранее в США разбился легкомоторный самолет.