В США разбился военный самолет

Военный самолет ВВС США модели OA-1K Skyraider II потерпел крушение в штате Оклахома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной гвардии штата.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС США и гражданский подрядчик. По предварительным данным, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Информация о состоянии членов экипажа и подробностях происшествия уточняется. На месте крушения работают экстренные службы.

7 октября медицинский вертолет потерпел крушение в Калифорнии — машина упала на шоссе в американском городе Сакраменто. Три человека получили тяжелые травмы. Неизвестно, направлялся ли вертолет в больницу или летел из нее.

22 мая самолет Cessna 55 потерпел крушение над Сан-Диего. Согласно предварительной информации, всего в результате катастрофы повреждения получили 15 домов. Кроме того, после падения воздушного судна загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили.

Ранее в аэропорту Венесуэлы разбился бизнес-джет.