В США разбился легкомоторный самолет, никто из экипажа не выжил

NYP: в Мичигане упал самолет, троих человек не смогли спасти
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В маленьком городе Бэтх-Тауне в штате Мичиган произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщили New York Post местные власти.

Авиакатастрофа произошла примерно в 17:00 рядом с пересечением Кларк-роуд и Пикок-роуд. Все трое пассажиров, личности которых пока не установили, были найдены на месте без признаков жизни.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных местными СМИ, запечатлели сильный дым и огонь, поднимающиеся из густо заросшего деревьями участка, где упал самолет.

Причины крушения пока не известны, сообщили городские власти. На месте работают представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые помогут в проведении расследования.

Городок Бэтх-Тауне, согласно данным переписи 2020 года, насчитывает всего 2 841 жителя. Власти попросили жителей и автомобилистов избегать района аварии, так как дорога перекрыта для работы спасателей.

Ранее в американском городе Дартмут (штат Массачусетс) произошла авиакатастрофа — самолет упал на шоссе и загорелся.

