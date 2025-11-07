Психологи назвали главные признаки депрессии

Потеря интереса к любимым занятиям, усталость и раздражительность могут быть признаками депрессии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных психологов.

По их словам, эта болезнь редко начинается резко. После первых признаков человек может столкнуться с нарушением сна, снижением аппетита, появлением навязчивых мыслей. Женская форма депрессии может маскироваться под заботу и гиперактивность. Мужчины при этом чаще проявляют болезнь через раздражительность, агрессию или отстраненность.

Чтобы справиться с проблемами, важно вовремя обратиться к психотерапевту.

«Самая опасная ошибка — считать, что депрессия это слабость. На самом деле, это заболевание, требующее лечения, а не силы воли. Игнорировать симптомы — значит усугублять их», — отметила психолог Марина Кузнецова.

Ученые из Фуданьского и Шанхайского университетов до этого установили, что люди, которые одновременно имеют несколько нездоровых привычек — питаются плохо, мало двигаются и плохо спят, — значительно чаще страдают от депрессии.

