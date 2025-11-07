Психолог назвала опасность троллинга в соцсетях

Троллинг — это одна из форм кибербуллинга, которая может привести к развитию у жертвы депрессии, тревожности и других проблем, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Варвара Делибалт.

«Троллинг изначально задумывался как провокация и «шутка». Если цель — просто поиздеваться и позлить незнакомого человека на форуме, это может оставаться в границах «токсичного поведения». Цель троллинга — высмеять, унизить, оскорбить пользователя, спровоцировать его на негативную реакцию, создать конфликт. Однако, как только троллинг становится направленным, повторяющимся и нацеленным на причинение вреда конкретному человеку — это уже полноценный кибербуллинг», — отметила специалист.

По словам Делибалт, фраза «это же просто шутки» — главное оправдание агрессора.

«Для жертвы нет никакой разницы, была ли это «шутка» или нет. Последствия — унижение, стресс, тревога — абсолютно реальны. Троллинг разрушает психологическое благополучие и может стать спусковым крючком для более серьезной травли. Среди последствий снижение самооценки, тревожность, риск развития депрессивного состояния, бессонница, потеря аппетита, социальная изоляция, в некоторых случаях на фоне кибертравли или буллинга могут проявляться проблемы с учебой. Дети могут проявлять нежелание посещать школу, испытывать потребность в том, чтобы уйти из учебного заведения», — заметила психолог.

Проблемы со здоровьем (на фоне психосоматики) тоже могут быть последствиями киберагрессии. Возможны долгосрочные травмы, которые могут перерасти в сложности во взрослом возрасте. В некоторых случаях — проявление агрессии к более слабым и беззащитным. А в самых тяжелых и трагичных — суицидальные мысли и действия.

Ранее врач рассказала, какие настройки экрана помогают минимизировать появление глубоких морщин.