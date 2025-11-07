На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала опасность троллинга в соцсетях

Психолог Делибалт: троллинг может привести к развитию депрессии и тревожности
true
true
true
close
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Троллинг — это одна из форм кибербуллинга, которая может привести к развитию у жертвы депрессии, тревожности и других проблем, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Варвара Делибалт.

«Троллинг изначально задумывался как провокация и «шутка». Если цель — просто поиздеваться и позлить незнакомого человека на форуме, это может оставаться в границах «токсичного поведения». Цель троллинга — высмеять, унизить, оскорбить пользователя, спровоцировать его на негативную реакцию, создать конфликт. Однако, как только троллинг становится направленным, повторяющимся и нацеленным на причинение вреда конкретному человеку — это уже полноценный кибербуллинг», — отметила специалист.

По словам Делибалт, фраза «это же просто шутки» — главное оправдание агрессора.

«Для жертвы нет никакой разницы, была ли это «шутка» или нет. Последствия — унижение, стресс, тревога — абсолютно реальны. Троллинг разрушает психологическое благополучие и может стать спусковым крючком для более серьезной травли. Среди последствий снижение самооценки, тревожность, риск развития депрессивного состояния, бессонница, потеря аппетита, социальная изоляция, в некоторых случаях на фоне кибертравли или буллинга могут проявляться проблемы с учебой. Дети могут проявлять нежелание посещать школу, испытывать потребность в том, чтобы уйти из учебного заведения», — заметила психолог.

Проблемы со здоровьем (на фоне психосоматики) тоже могут быть последствиями киберагрессии. Возможны долгосрочные травмы, которые могут перерасти в сложности во взрослом возрасте. В некоторых случаях — проявление агрессии к более слабым и беззащитным. А в самых тяжелых и трагичных — суицидальные мысли и действия.

Ранее врач рассказала, какие настройки экрана помогают минимизировать появление глубоких морщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами