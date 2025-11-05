На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы привычки, в разы увеличивающие риск депрессии

JAD: чем больше вредных привычек, тем выше риск депрессии
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые одновременно имеют несколько нездоровых привычек — питаются плохо, мало двигаются и плохо спят, — значительно чаще страдают от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Фуданьского и Шанхайского университетов. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств в мире. Известно, что на ее развитие влияют генетика, стресс и образ жизни. Однако до сих пор ученые в основном рассматривали каждую привычку отдельно — например, курение или недостаток сна.

Команда под руководством Цяня Тяня решила оценить, как совокупность вредных привычек влияет на психическое здоровье. Исследователи проанализировали данные более 21 тысячи человек из Национального обследования здоровья и питания США за 1999–2018 годы.

Каждому участнику присвоили баллы по пяти показателям: качество питания, физическая активность, режим сна, курение и употребление алкоголя. Затем сравнили эти оценки с симптомами депрессии по стандартному опроснику PHQ-9.

Оказалось, что у людей с наибольшим числом вредных привычек риск депрессии был почти в два раза выше, чем у тех, кто вел здоровый образ жизни. Причем тяжесть депрессивных симптомов увеличивалась пропорционально числу нездоровых факторов — независимо от пола, возраста и состояния здоровья.

По словам авторов, это объясняется тем, что нездоровый образ жизни нарушает работу мозга и гормональный баланс, способствует изоляции и снижает самооценку, создавая почву для хронического стресса.

Ученые предлагают использовать разработанную ими систему оценки привычек в скринингах для раннего выявления риска депрессии. Это поможет врачам и психологам вовремя предложить поддержку и изменить образ жизни пациента.

Ранее был назван неожиданный фактор, влияющий на качество сна.

