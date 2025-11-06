В Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов

В Петербурге уличных музыкантов после рейдов оставили без инструментов

На уличных музыкантов Санкт-Петербурга составили десятки протоколов, у них изъяли инструменты из-за нарушения требований проведения выступлений. Об этом сообщает городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Результатом активной работы стало составление 23 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-6-2 Закона Санкт Петербурга N 273-70, регламентирующей требования к проведению подобных мероприятий», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов проводили на улицах города проверки в течение 11 дней, с 20 по 31 октября. В ходе мероприятий полицейские изъяли у музыкантов инструменты. Эти действия стражи правопорядка обосновали «обеспечительной мерой» в виде изъятия «орудий совершения административных правонарушений».

В Комитете добавили, что рейды были организованы в местах, где традиционно проходят уличные представления и акции. Особое внимание полицейские уделяли соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума в городе, а также наличию у музыкантов разрешений на проведение подобного рода выступлений.

Проверки прошли на фоне инцидента в Петербурге с певицей Наоко (Дианой Логиновой) из группы «Стоптайм». 13 октября она собрала на улице толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. Одной из спетых композиций — «Кооператив «Лебединое озеро», запрещенная к распространению на территории РФ. В итоге суд арестовал девушку на 13 суток.

Ранее певица из Перми получила наказание на фоне солидарности с музыкантами «Стоптайм».