На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов

В Петербурге уличных музыкантов после рейдов оставили без инструментов
true
true
true
close
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

На уличных музыкантов Санкт-Петербурга составили десятки протоколов, у них изъяли инструменты из-за нарушения требований проведения выступлений. Об этом сообщает городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Результатом активной работы стало составление 23 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-6-2 Закона Санкт Петербурга N 273-70, регламентирующей требования к проведению подобных мероприятий», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов проводили на улицах города проверки в течение 11 дней, с 20 по 31 октября. В ходе мероприятий полицейские изъяли у музыкантов инструменты. Эти действия стражи правопорядка обосновали «обеспечительной мерой» в виде изъятия «орудий совершения административных правонарушений».

В Комитете добавили, что рейды были организованы в местах, где традиционно проходят уличные представления и акции. Особое внимание полицейские уделяли соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума в городе, а также наличию у музыкантов разрешений на проведение подобного рода выступлений.

Проверки прошли на фоне инцидента в Петербурге с певицей Наоко (Дианой Логиновой) из группы «Стоптайм». 13 октября она собрала на улице толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. Одной из спетых композиций — «Кооператив «Лебединое озеро», запрещенная к распространению на территории РФ. В итоге суд арестовал девушку на 13 суток.

Ранее певица из Перми получила наказание на фоне солидарности с музыкантами «Стоптайм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами