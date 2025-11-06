На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германию не впустили рекордное число россиян из-за «угрозы безопасности»

РСТ: 65% туристов из РФ не пустили в Германию со ссылкой на угрозу безопасности
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Германии наблюдается рекордное количество отказов россиянам во въезде в страну – за последнее время более 65% граждан с туристическими визами не впустили с формулировкой «угроза безопасности». Отклоняются даже визы по частным приглашениям, наличие шенгена также не гарантирует возможность въезда в страну, рассказал НСН эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.

Накануне стало известно, что россиянам с заграничными паспортами без биометрии запретят въезд в Германию с 1 января 2026 года. Исключением станут случаи, когда в паспортах старого образца имеется действующая германская виза.

По словам Абасова, консульская служба уже выдвигает суровые требования к туристам, в частности, они должны предоставить полис иностранной страховой компании, подтвердить финансовую состоятельность с помощью активной зарубежной банковской карты, демонстрируя при этом рекордный процент отказов.

«Даже визы по частным приглашениям часто отклоняются по формулировке «угроза безопасности», применяемой к различным категориям заявителей», — добавил турэксперт.

Шенгенская виза другой страны также не гарантирует возможность въезда в Германию, так как там сейчас действует строгий погранконтроль – по официальной версии, он введен для борьбы с нелегальными мигрантами. С учетом жесткой визовой политики, строгого контроля со стороны пограничников и проверки всех документов сегодня поездка в Германию – это крайне сложная задача, заключил эксперт РСТ.

Напомним, Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан – планируется сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о планах Черногории ввести визы для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами