В Германию не впустили рекордное число россиян из-за «угрозы безопасности»

РСТ: 65% туристов из РФ не пустили в Германию со ссылкой на угрозу безопасности

В Германии наблюдается рекордное количество отказов россиянам во въезде в страну – за последнее время более 65% граждан с туристическими визами не впустили с формулировкой «угроза безопасности». Отклоняются даже визы по частным приглашениям, наличие шенгена также не гарантирует возможность въезда в страну, рассказал НСН эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.

Накануне стало известно, что россиянам с заграничными паспортами без биометрии запретят въезд в Германию с 1 января 2026 года. Исключением станут случаи, когда в паспортах старого образца имеется действующая германская виза.

По словам Абасова, консульская служба уже выдвигает суровые требования к туристам, в частности, они должны предоставить полис иностранной страховой компании, подтвердить финансовую состоятельность с помощью активной зарубежной банковской карты, демонстрируя при этом рекордный процент отказов.

«Даже визы по частным приглашениям часто отклоняются по формулировке «угроза безопасности», применяемой к различным категориям заявителей», — добавил турэксперт.

Шенгенская виза другой страны также не гарантирует возможность въезда в Германию, так как там сейчас действует строгий погранконтроль – по официальной версии, он введен для борьбы с нелегальными мигрантами. С учетом жесткой визовой политики, строгого контроля со стороны пограничников и проверки всех документов сегодня поездка в Германию – это крайне сложная задача, заключил эксперт РСТ.

Напомним, Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан – планируется сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

