Черногория планирует ввести визы для россиян

Милатович: Черногория введет визы для россиян, хотя и зависит от туристов из РФ
Depositphotos

Черногория скоро введет визы для россиян, несмотря на то, что зависит от туристов из России. Об этом заявил президент страны Яков Милатович в интервью Politico.

«Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Сейчас мы находимся в некотором вакууме, поскольку не имеем полного доступа к фондам Евросоюза. Однако Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с ЕС», — сказал Милатович.

Пока граждане РФ могут пребывать в Черногории без визы до 30 дней.

Черногория — кандидат на вступление в ЕС. Она получила этот статус в 2010 году. С тех пор страна приводит свое законодательство в соответствие с требованиями объединения.

Путешествие по странам Европы для россиян по-прежнему довольно затруднительно – многие государства не пускают туристов из России без массы вопросов, а другие принципиально не выдают визы или – усложняют этот процесс. При этом порядка 60% европейских стран, несмотря на ужесточение политики, продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хотя и с некоторыми ограничениями, рассказал эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Ранее в МВД прокомментировали информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста.

