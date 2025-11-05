Россиянам с загранпаспортами старого образца закроют въезд в Германию

Россиянам с загранпаспортами без биометрии запретят въезд в Германию с 2026 года

Россиянам с заграничными паспортами без биометрии запретят въезд в Германию с 1 января 2026 года. Об этом предупредило посольство Германии в России на своем сайте.

«Небиометрические заграничные паспорта более не могут быть использованы, за исключением тех случаев, когда в них имеется действующая германская виза», — подчеркнули дипломаты.

4 июня Франция перестала признавать небиометрические пятилетние загранпаспорта взрослых граждан РФ.

1 июня Литва перестала пропускать на свою территорию россиян с загранпаспортом старого образца — без биометрических данных владельца. Новые правила вступили в силу с 31 мая. Литва присоединилась к Дании, Исландии, Чехии, Франции и Эстонии, которые тоже не признают российский паспорт без биометрических данных.

Новый порядок не касается россиян, следующих транзитом через республику из Калининградской области или в Калининградскую область, уточнил МИД Литвы.

Ранее сообщалось, что ЕС не сможет ввести полный запрет на въезд туристов из России.