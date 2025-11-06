Самолет Анталья — Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань в связи с введенными ограничениями на полеты в волгоградском аэропорту. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани Волгограда.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства в регионе рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» Анталья – Волгоград ушел на запасной аэродром», — сказали в аэропорту.

По информации собеседника агентства, также задержан вылет рейса авиакомпании Flydubai в ОАЭ и прибытие рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы.

Утром 6 ноября сообщалось, что Волгоград подвергся интенсивной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, продолжающейся на протяжении более пяти часов. Жители сообщали о более чем 40 взрывах, прогремевших над городом.

Атака велась с двух направлений: наибольшее количество взрывов слышно в западной и северной частях города. По словам очевидцев, БПЛА летят на малой высоте со стороны Волги.

Ранее под Волгоградом после атаки БПЛА загорелась электроподстанция.