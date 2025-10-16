На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Волгоградом после атаки БПЛА горит электроподстанция

В Волгоградской области упали обломки БПЛА, загорелась электроподстанция
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны) отразила массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале администрации региона губернатор Андрей Бочаров.

Он уточнил, что обломки БПЛА упали на территории подстанции «Балашовская». Там начался пожар. Его тушат экстренные службы.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов», — отметил чиновник.

Он добавил, что при налетах никто не пострадал, жилые строения не повреждены.

На этом фоне аэропорт Волгограда для обеспечения безопасности полетов прекратил принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали примерно четыре часа — с 23:21 15 октября до 3:02.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
