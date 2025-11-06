На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоград подвергся массированной атаке украинских дронов

Shot: ВСУ более пяти часов атакуют Волгоград
Evgeniy Maloletka/AP

Волгоград подвергся интенсивной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, продолжающейся на протяжении более пяти часов. Жители сообщают о более чем 40 взрывах, прогремевших над городом, пишет Telegram-канал SHOT.

«Взрывы над Волгоградом начались приблизительно в 00:40 и продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о гуле в небе и ярких вспышках, а громкие взрывы вызвали тряску стен и окон в квартирах.

Атака ведется с двух направлений: наибольшее количество взрывов слышно в западной и северной частях города. По словам очевидцев, БПЛА летят на малой высоте со стороны Волги.

В результате атаки на 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова пострадал 48-летний мужчина, спасти его не удалось. Повреждены как минимум четыре квартиры, а также выбиты стекла в близлежащих домах. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Падение обломков спровоцировало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

Администрация Волгограда подготовила пункт временного размещения в местном лицее для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов.

Ранее под Волгоградом после атаки БПЛА загорелась электроподстанция.

