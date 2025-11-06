На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека госпитализированы при ДТП с поездом и автобусом в Хабаровске

В Хабаровске три человека госпитализированы при столкновении поезда с автобусом
Telegram-канал «МЧС Хабаровского края»

Трех человек госпитализировали после столкновения поезда с автобусом в Хабаровске. Об этом сообщило МЧС по региону в своем Telegram-канале.

К данному моменту пожарные и спасатели завершили работы по деблокированию пострадавших, рассказали в ведомстве.

«Бригадами скорой помощи госпитализированы двое мужчин, женщина и ребенок», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, надзорных органов и аварийные бригады.

ДТП произошло в микрорайоне Ореховая сопка на участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №40 проехал на красный свет и столкнулся с составом.

После удара автобус, в котором находилось семь человек, вылетел с дороги. В результате ДТП водителя и пассажирку заблокировало в салоне.

Ранее в Бурятии поезд протаранил «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

