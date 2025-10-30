На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии поезд протаранил «КамАЗ» на железнодорожном переезде

Прокуратура: в Бурятии на станции Кичера грузовик «КамАЗ» столкнулся с поездом
true
true
true
close
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Бурятии на станции Кичера грузовик «КамАЗ» столкнулся с поездом на железнодорожной переправе. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Байкальской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту инцидента.

Telegram-канал «Информ Полис» писал, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он находится в тяжелом состоянии, мужчину доставят в Нижнеангарскую ЦРБ.

При этом схода и задержек поездов не наблюдается.

До этого Telegram-канал «Авто Батя» писал, что в Татарстане водитель выпрыгнул из кабины «КамАЗа» за секунду до жесткого ДТП с поездом КазаньСанкт-Петербург. В публикации говорится, что грузовик, врезавшийся в пассажирский состав, разорвало на две части. Локомотив тоже пострадал – его прямо на месте заменили, и пассажиры продолжили путь до Северной столицы.

Ранее в Татарстане поезд снес большегруз с человеком в салоне, и это попало на видео.

