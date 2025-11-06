Россиян предупредили, чем опасно регулярное употребление мяса и молочки с антибиотиками

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт Фоменко: употребление мяса с антибиотиками может привести к устойчивости бактерий
Shutterstock

Антибиотики используются для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных и для стимулирования их роста. Если животных лечили антибиотиками и не заложили время на выведение препаратов, то антибиотики остаются в мясе (курица, свинина, говядина), в молоке и молочных продуктах, яйцах, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

То же самое, по словам эксперта, происходит и с рыбой и морепродуктами. Если они выращены в искусственных водоемах, их тоже могут кормить кормами с антибиотиками.

«Для производства продуктов переработки молока и мяса не допускается использование сырья, полученного от больных животных и животных, находящихся на карантине. Сроки выведения антибиотиков прописаны в инструкции к препарату. В нормативных документах сказано, что животное должно пройти карантин после курса лечения препаратом, однако в каждом случае это будут разные сроки. Пока не выведется препарат, нельзя отдавать животное на убой, а также сдавать молоко», — объяснила она.

Все мясные продукты, включая субпродукты, жир-сырец, кровь, кость и другие, молоко и молочные продукты должны пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Это необходимо, чтобы подтвердить безопасность продукции. Благодаря законодательному контролю в магазине мясо и молочные продукты обычно не содержат опасных уровней антибиотиков.

«Производители указывают в сопроводительном документе на продукцию наименование ветеринарного лекарственного средства, дату его последнего применения и подтверждение сроков выведения из организма. Однако полностью исключить их присутствие нельзя, поэтому, чтобы снизить риски, выбирайте проверенных производителей, обращайте внимание на сертификаты качества и не покупайте непроверенную продукцию», — посоветовала она.

Систематическое употребление мясных продуктов с антибиотиками может вызывать аллергические реакции, нарушение микрофлоры кишечника и устойчивость бактерий, которая проявляется в отсутствии эффективности при лечении заболеваний, резюмировала специалист.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя мыть курицу перед готовкой.

