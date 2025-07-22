Россиянам объяснили, почему нельзя мыть курицу перед готовкой

Доцент Кулач: мыть курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно

Многие люди привыкли мыть курицу перед приготовлением, считая, что это делает ее чище. Однако это опасное заблуждение, которое может привести к последствиям для здоровья, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач.

Так, на поверхности сырой курицы часто присутствуют вредные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактер. При мытье под проточной водой брызги разносят эти микроорганизмы по раковине, столу, посуде и даже продуктам рядом.

«Исследования показывают, что бактерии могут распространяться на расстояние до 50–80 см от зоны мытья. Вода не убивает бактерии — они уничтожаются только при термической обработке (при температуре выше 75°C). Мытье лишь создает ложное ощущение чистоты, не уменьшая реального количества вредных микроорганизмов. Если после мытья курицы не продезинфицировать поверхности, бактерии могут попасть на другие продукты (например, салаты или фрукты), что увеличивает риск пищевого отравления», — объяснила специалист.

Не мойте курицу — сразу приступайте к приготовлению. Готовьте при высокой температуре — тщательно прожаривайте или варите до полной готовности (внутри мясо должно быть белым, без розовых участков).

«После разделки курицы обработайте ножи, доски и раковину горячей водой с моющим средством или антибактериальным раствором. Избегайте контакта сырой курицы с другими продуктами в холодильнике. Мыть курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно. Безопасность пищи обеспечивается не водой, а правильной термической обработкой и гигиеной на кухне», — резюмировала эксперт.

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