«Согласовал поездку с женой и правительством»: зачем принц Гарри приехал в Киев

The Guardian: принц Гарри во второй раз неожиданно приехал на Украину

Герцог Сассекский, принц Гарри, прибыл в Киев вместе с командой своего фонда Invictus Games, который занимается реабилитацией ветеранов-инвалидов. Они намерены обсудить с руководством Украины программы спортивной реабилитации украинских военнослужащих, а также передать Киеву спортинвентарь. Это уже второй «неожиданный» визит принца Гарри на Украину. В этот раз он прибыл по приглашению основателя центра «Сверхлюди» Ольги Рудневой.

Британский принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом, чтобы обсудить помощь в реабилитации военных, пишет газета The Guardian.

По данным издания, украинское правительство пригласило принца и команду его фонда Invictus Games. Герцог Сассекский заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч украинских военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе военных действий. Вместе с командой он намерен подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых, причем по всей Украине.

Согласно официальных данным, 130 тысяч украинских военнослужащих уже имеют постоянную инвалидность. Теперь правительство страны хочет помочь ветеранам в реабилитации, поставив это направление в приоритет.

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — заявил принц Гарри.

Для визита на Украину герцог Сассекский сначала прилетел в Польшу, а затем сел на поезд до Киева. Выйдя на вокзале, он пожал руку проводнику и крепко обнялся со своей давней знакомой Ольгой Рудневой — основательницей львовского центра «Сверхлюди», который помогает людям с ампутацией конечностей. Ему подарили советский граненый стакан из прессованного ударопрочного стекла и железный подстаканник, которые часто встречаются в поездах.

Не первый визит

В апреле принц Гарри тайно посетил реабилитационный центр «Сверхлюди» во Львове. Там он и познакомился с Рудневой. По данным The Guardian, после этого принц Гарри случайно встретил ее в Нью-Йорке. Они разговорились, и герцог Сассекский поинтересовался, чем может помочь. Тогда Руднева пригласила его в Киев.

«Мне пришлось согласовать это [поездку] с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение», — заявил принц Гарри.

По его словам, во Львове почти нет следов военных действий. В Киеве же он увидел «настоящие разрушения». Принц Гарри планирует посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, встретиться с 200 ветеранами и премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Герцог Сассекский утверждал, что приехал в Киев, чтобы увидеть разрушения своими глазами и поговорить с травмированными военнослужащими. Его фонд в основном занимается проведением международных спортивных соревнований среди ветеранов. Теперь же принц Гарри хочет расширить работу, уделив внимание программам спортивной реабилитации военнослужащих, в том числе передать Украине спортивный инвентарь .

«Именно благодаря нашим отношениям с фондом Invictus Games Foundation мы определили и продолжаем развивать роль спорта в восстановлении Украины, и именно поэтому он включен в стратегию политики в отношении ветеранов», — заявила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

К марту у более чем 22 тысяч украинских ветеранов появился доступ в спортзалы и бассейны по льготным абонементам.

12 сентября в Киев также прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский, его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о давлении на Москву», — заявил Сибига.

Принц Гарри служил в Афганистане. В 2014 году, уже после окончания службы, он основал благотворительную организацию Invictus Games Foundation. Они организуют спортивные соревнования для ветеранов, получивших инвалидность. Военнослужащие состязаются в стрельбе из лука, баскетболе, волейболе, регби, плавании и других видах спорта. В 2017 году Украина впервые приняла участие в подобном мероприятии. Фонд также предоставляет программу для реабилитации раненых военнослужащих из разных стран.