В Россотрудничестве ответили на ситуацию с Русским домом в Молдавии

Россотрудничество: в Москве следят за ситуацией вокруг Русского дома в Молдавии
Михай Карауш/РИА Новости

Россотрудничество наблюдает за развитием событий вокруг Русского дома в Кишиневе. Об этом ТАСС заявили в федеральном агентстве, комментируя информацию о том, что новое правительство Молдавии решило закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

Также в пресс-службе агентства отметили, что не получали уведомлений от молдавской стороны о решении закрыть Русский дом в республике.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти сожалеют о решении Кишинева по этому вопросу и считают, что власти Молдавии сознательно игнорируют интересы своих граждан.

5 ноября кабмин Молдавии одобрил законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома. Документ направили на рассмотрение парламента.

Решение о закрытии Русского дома комиссия минкульта Молдавии по внешней политике и европейской интеграции одобрила еще в мае текущего года. Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с проведением досрочных парламентских выборов, на которых в сентябре победила партия «Действие и солидарность» Майи Санду, набравшая 50,2% голосов.

В октябре министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что документы, необходимые для закрытия Русского дома в Кишиневе, а также выхода из соглашения с Москвой о работе культурных центров, уже подготовлены.

Ранее Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.

