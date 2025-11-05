На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии

Санду: Россия стремится поставить лояльных людей в ключевые институты Молдавии
true
true
true
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы стремится вернуть свое влияние на республику путем размещения лояльных людей на ключевые государственные должности в стране. Ее слова приводит Omniapress.

Она утверждает, что в данный момент Россия «не может дотянуться» до Молдавии, поскольку Украина «оказывает сопротивление».

«Но политический и стратегический риск остается высоким. Москва стремится поставить лояльных людей в ключевые институты, которые будут выполнять директивы Кремля, а не действовать в интересах наших граждан», — сказала Санду.

По словам главы государства, Россия якобы стремится использовать Молдавию против Украины, Румынии и других стран региона. В случае «установления контроля» республика может стать «серой зоной», предупредила Санду.

До этого Майя Санду заявила, что Россия якобы продолжит искать новые методы воздействия на страну ради «дестабилизации ситуации», в том числе против Украины. Президент заявила, что стратегия Москвы была «систематической и проверенной» на выборах главы государства и в парламенте. Молдаване отстояли право выбора, сказала она.

Ранее на Украине захотели демилитаризации Приднестровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами