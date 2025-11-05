Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы стремится вернуть свое влияние на республику путем размещения лояльных людей на ключевые государственные должности в стране. Ее слова приводит Omniapress.

Она утверждает, что в данный момент Россия «не может дотянуться» до Молдавии, поскольку Украина «оказывает сопротивление».

«Но политический и стратегический риск остается высоким. Москва стремится поставить лояльных людей в ключевые институты, которые будут выполнять директивы Кремля, а не действовать в интересах наших граждан», — сказала Санду.

По словам главы государства, Россия якобы стремится использовать Молдавию против Украины, Румынии и других стран региона. В случае «установления контроля» республика может стать «серой зоной», предупредила Санду.

До этого Майя Санду заявила, что Россия якобы продолжит искать новые методы воздействия на страну ради «дестабилизации ситуации», в том числе против Украины. Президент заявила, что стратегия Москвы была «систематической и проверенной» на выборах главы государства и в парламенте. Молдаване отстояли право выбора, сказала она.

Ранее на Украине захотели демилитаризации Приднестровья.