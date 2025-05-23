В Молдавии хотят денонсировать соглашение о Русском доме в Кишиневе

В Молдавии проект решения о закрытии Русского дома направили в парламент

Министерство культуры Молдавии направило в парламент проект решения о расторжении соглашения 1998 года, регулирующего деятельность Русского дома в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Документ предусматривает прекращение действия соглашения между правительством Республики Молдова и Российской Федерацией о создании и функционировании культурных центров.

«Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение, предусматривающее этот шаг», – отметили в ведомстве.

До этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

В марте молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть на базе политического блока «Победа» аналог Русского дома в Кишиневе.

Ранее Зеленский встретился с президентом Молдавии.