Молдавия подготовилась к закрытию Русского дома в Кишиневе

Молдавские власти подготовили документы для закрытия Русского дома в Кишиневе
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Министерство культуры и МИД Молдавии подготовили все документы, необходимые для закрытия Русского дома в Кишиневе, а также выхода из соглашения с Москвой о работе культурных центров. Об этом в интервью телеканалу Moldova 1 заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

«Соглашение, на основании которого центр действует, было подписано в 1998 году <...>. Коллеги из МИД и Минкультуры подготовили все необходимые материалы для того, чтобы действие этого соглашения не продлевалось», — объяснил глава МИД.

Он добавил, что этот вопрос будет решать новое правительство страны, после того как будет сформировано. В случае одобрения непродления соглашения кабмином «за» или «против» инициативы проголосует парламент, в котором большинство принадлежит партии президента Майи Санду. Затем последует указ главы государства.

Решение о закрытии Русского дома комиссия минкульта Молдавии по внешней политике и европейской интеграции одобрила еще в мае текущего года. Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с проведением досрочных парламентских выборов, на которых в сентябре победила партия «Действие и солидарность» Санду, которая набрала 50,2% голосов.

Ранее в МИД РФ высказались о новой военной стратегии Молдавии.

