Песков: Кремль сожалеет о возможном закрытии Русского дома в Молдавии

Песков: закрытие Русского дома нанесет ущерб интересам многих граждан Молдавии
РИА Новости

Российские власти сожалеют о возможном скором закрытии Русского дома в Кишиневе и считают, что власти Молдавии сознательно игнорируют интересы своих граждан. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Жаль, что руководство Молдавии продолжает линию отрицания России в ущерб интересам значительной части населения. Можно лишь выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.

5 ноября кабмин Молдавии одобрил законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома. Документ направили на рассмотрение парламента.

Решение о закрытии Русского дома комиссия минкульта Молдавии по внешней политике и европейской интеграции одобрила еще в мае текущего года. Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с проведением досрочных парламентских выборов, на которых в сентябре победила партия «Действие и солидарность» Майи Санду, которая набрала 50,2% голосов.

В октябре министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что документы, необходимые для закрытия Русского дома в Кишиневе, а также выхода из соглашения с Москвой о работе культурных центров, уже подготовлены.

Ранее Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.

