ФСБ задержала в Москве россиянина, работавшего на западную спецслужбу

ФСБ: в Москве задержан россиянин за госизмену и работу на иностранную спецслужбу
ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Москве по подозрению в госизмене 37-летнего жителя столицы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, мужчина для спецслужбы одной из стран НАТО собирал данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы в «дальнейшем склонить их к конфиденциальному сотрудничеству».

В ЦОС сообщили, что фигурант по своей инициативе установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран НАТО, которому позднее передал данные об оппозиционно настроенных россиянах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Мужчина заключен под стражу.

До этого Мещанский районный суд Москвы арестовал россиянина, обвиняемого в государственной измене и организации террористического сообщества. В суде не стали раскрывать детали уголовного дела, при этом в соответствии с вменяемой статьей фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее жительницу Севастополя приговорили к 13 годам колонии за госизмену и вандализм.

