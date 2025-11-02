Россиянина обвинили в госизмене и отправили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы арестовал россиянина, обвиняемого в государственной измене и организации террористического сообщества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

В материалах отмечается, что в СИЗО отправили гражданина РФ Селиванова С. Ю. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

По данным агентства, сторона защиты пока не обжаловала арест мужчины. В суде не стали раскрывать детали уголовного дела, при этом в соответствии с вменяемой статьей Селиванову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

30 октября прокуратура Приморского края сообщила, что жителя Владивостока приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева. Следователи установили, что с 10 по 23 февраля прошлого года мужчина по заданию представителя украинской разведки собрал информацию о месте дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота РФ. Фигурант передал эти сведения куратору, а впоследствии его задержали. Как рассказали в надзорном ведомстве, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее жителя Запорожской области задержали за финансирование украинских войск.