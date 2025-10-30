Жительницу Севастополя осудили на 13 лет за надписи в парке и госизмену

Жительницу Севастополя приговорили к 13 годам колонии за госизмену и вандализм

Севморсуд приговорил жительницу Севастополя к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы за государственную измену и вандализм. Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона, она передавала сведения о местах дислокации российских войск и оставляла антироссийские надписи на объектах парка.

С апреля по ноябрь 2023 года осужденная собирала информацию об объектах Вооруженных сил РФ в Севастополе, включая перемещения кораблей и авиации, и передавала ее через чат-бот представителю украинской разведки. Полученные данные могли быть использованы против России.

«В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Женщина была осуждена по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.

25 октября Херсонский областной суд вынес приговор 30-летней Юлии Станике, признав ее виновной в государственной измене путем финансирования украинских вооруженных формирований.

Ранее жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене.