В США самолет упал на автомагистраль и загорелся

В американском Дартмуте самолет Socata упал на автомагистраль и загорелся

В американском городе Дартмут (штат Массачусетс) произошла авиакатастрофа — самолет упал на шоссе и загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, самолет Socata TBM-700 в условиях сильного ветра и дождя пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. При этом пилот не передал воздушной гавани информацию о маршруте рейса и количестве пассажиров, находившихся на борту.

По информации телеканала CBS News, найдены тела двух человек, еще один выжил, но серьезно пострадал.

Из-за инцидента автомобильное движение на шоссе было прекращено.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают спасательные службы.

12 октября частный самолет упал в штате Техас неподалеку от города Форт-Уэрт. Инцидент произошел в районе аэропорта Хикс, расположенного недалеко от автомобильной трассы Business 287.

В мае самолет Cessna 55 потерпел крушение над Сан-Диего (штат Калифорния). Согласно предварительной информации, всего в результате катастрофы повреждения получили 15 домов. Кроме того, после падения воздушного судна загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили.

Ранее Путин высказался о выплатах в связи с крушением самолета AZAL.