Спасатели в Гонконге получили «черные ящики» разбившегося грузового самолета

В Гонконге специалисты извлекли два бортовых самописца с грузового самолета, упавшего в море в результате ЧП. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на Управление по расследованию авиационных происшествий.

Оба ящика нашли после того, как удалось поднять хвостовую часть самолета из воды. Они уже в лаборатории.

«После успешного извлечения «черных ящиков» потребуется время для последующей обработки данных, а также тщательного анализа и сбора других доказательств», — сказали в Управлении.

Отчет о расследовании представят в течение месяца, добавили там.

В результате ЧП не выжили два человека.

Грузовой самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга. Инцидент произошел утром в понедельник при посадке рейса из Дубая. Самолет столкнул в воду транспортное средство.

Северная взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта для проведения расследования обстоятельств происшествия.

