Россиян предупредили об опасности выпечки с открытых витрин в супермаркетах

Открытые витрины с выпечкой в супермаркетах могут быть рассадником бактерий, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Такая выпечка находится в непосредственном контакте с воздухом, пылью, микробами и бактериями. Это увеличивает риск загрязнения изделий патогенными микроорганизмами, такими как сальмонелла, кишечная палочка и плесень, а также приводит к высыханию булочек, которые уже не хочется покупать. Именно поэтому многие супермаркеты стали делать закрытые витрины с вентиляцией и необходимым уровнем влажности», — объяснила она.

По ее словам, на открытых пространствах выпечка может накапливать пыль, пыльцу и мелкие частички аллергенов, что представляет угрозу для людей с аллергиями. Более того, есть покупатели, которые трогают булочки грязными руками, проверяя их на свежесть, что увеличивает риск перекрестного загрязнения различными патогенами.

«Покупка выпечки с открытых витрин повышает риск пищевых отравлений и аллергических реакций из-за возможного загрязнения продуктами, микроорганизмами и аллергенами. Лучше отдавать предпочтение изделиям в упаковке или приобретать выпечку в проверенных местах с соблюдением санитарных норм», — резюмировала специалист.

