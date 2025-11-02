Названа самая вредная сладость для зубов

Самыми вредными для зубов сладостями можно считать леденцы на палочке — они долго удерживаются во рту и оказывают продолжительное воздействие на зубную эмаль. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортодонт, амбассадор EUROKAPPA Academy Ирина Буторина.

По словам специалиста, такие сладости создают длительный контакт сахара с поверхностью зубов, что нарушает кислотно-щелочной баланс в полости рта и способствует размножению кариесогенных бактерий.

«Когда леденец растворяется во рту, эмаль в течение нескольких минут остается под воздействием кислой среды. Это провоцирует деминерализацию и ослабление структуры зуба», — пояснила ортодонт.

Особенно настороженно стоит относиться к детской привычке держать во рту леденцы. Регулярное длительное рассасывание твердых сладостей может повлиять на развитие зубочелюстной системы.

«Если ребенок часто держит леденец между зубами или прикусывает палочку, нарушается равномерное распределение нагрузки на челюсть. В период активного роста это способно привести к формированию открытого прикуса или смещению зубных рядов», — отметила ортодонт.

Отдельную группу риска составляют пациенты, проходящие ортодонтическое лечение. Сладости, особенно липкие и медленно растворяющиеся, способствуют накоплению налета вокруг брекет-систем и повышают риск кариеса. При использовании элайнеров таких проблем меньше: каппы можно снять во время еды и очистить зубы перед повторным ношением. Однако даже при лечении с помощью элайнеров злоупотреблять сладким не стоит — частое воздействие сахара нарушает микрофлору полости рта и увеличивает риск воспаления десен.

Врач рекомендует отдавать предпочтение сладостям с ксилитом — натуральным сахарозаменителем, который, в отличие от обычного сахара, не вызывает кариес и обладает противомикробным действием.

«Ксилит помогает нормализовать кислотность и снижает активность бактерий. Сладости на его основе — безопасная альтернатива, особенно для детей и пациентов с ортодонтическими конструкциями», — пояснила эксперт.

Врач напомнила, что после употребления любых сладостей следует прополоскать рот водой или несладким напитком.

«Лучше съесть десерт сразу после основного приема пищи, чтобы минимизировать время контакта сахара с эмалью. В этом случае риск кариеса и воспалений значительно ниже», — заключила Буторина.

