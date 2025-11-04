В Судане десятки человек погибли при ударе БПЛА по похоронной процессии

В Судане не менее 40 человек погибли при ударе дрона по похоронной процессии

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по похоронной процессии недалеко от города Эль-Обейд в суданском штате Северный Кордофан погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщил портал Aficanews.

По данным местных властей, к атаке причастны Силы быстрого реагирования (СБР). К настоящему времени представители организации инцидент не прокомментировали.

«Этот удар был нанесен на фоне эскалации боевых действий в Кордофане и Дарфуре, где, по данным ООН, происходят массовые убийства, голод и, возможно, совершаются военные преступления», — говорится в публикации.

Накануне лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукма заявил, что суданские повстанцы из СБР покупают оружие у украинских, британских и других компаний.

Гражданская война в Судане идет с 15 апреля 2023 года. В тот день Силы быстрого реагирования предприняли атаки на многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. Вскоре боевые действия охватили и другие части страны.

