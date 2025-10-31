Более двух тысяч человек погибли в Эль-Фашере в Судане

Число погибших в городе Эль-Фашер — административном центре провинции Северный Дарфур в Судане — увеличилось до 2,2 тысячи после того, как населенный пункт перешел под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства Агада бен Кони.

«Число погибших возросло до 2227, среди них дети, женщины и старики. Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев», — сказал представитель правительства.

По словам бен Кони, известно, что за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек. Он также рассказал, что примерно 30 тысяч человек достигли лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других населенных пунктах, расположенных в десятках километров от Эль-Фашера. Остальные, по словам бен Кони, все еще находятся в пути, при этом некоторые могли попасть в заложники или стать жертвами новых расправ боевиков.

26 октября Силы быстрого реагирования объявили о захвате штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии в Эль-Фашере после полутора лет непрерывных боев за город, который оставался последним оплотом правительственных войск в Дарфуре. В среду суданские власти сообщили о гибели более двух тысяч человек с момента перехода города под контроль СБР. В сети также появились видеозаписи предполагаемых массовых расстрелов мирного населения после захвата Эль-Фашера.

Ранее в Судане террористы устроили расправу в роддоме.