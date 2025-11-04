На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ оказывает поддержку канонической УПЦ

Патриарх Кирилл: РПЦ оказывает канонической УПЦ поддержку по церковной линии
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) оказывает канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую подвергает гонениям Киев, необходимую поддержку по церковной линии. Об этом сообщил ТАСС патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Конечно, оказываем», — ответил он на вопрос о поддержке канонической УПЦ по церковной линии.

До этого эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека выразили беспокойство в связи с гонениями на УПЦ, которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.

По их словам, вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится под судебным контролем, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики. Также во Всемирной организации указали, что тема «национальной безопасности» не может и не должна использоваться в качестве ограничения свободы вероисповедания на Украине.

Ранее митрополита УПЦ Арсения увезли в больницу из зала суда.

