Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ оказывает поддержку канонической УПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) оказывает канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую подвергает гонениям Киев, необходимую поддержку по церковной линии. Об этом сообщил ТАСС патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Конечно, оказываем», — ответил он на вопрос о поддержке канонической УПЦ по церковной линии.

До этого эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека выразили беспокойство в связи с гонениями на УПЦ, которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.

По их словам, вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится под судебным контролем, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики. Также во Всемирной организации указали, что тема «национальной безопасности» не может и не должна использоваться в качестве ограничения свободы вероисповедания на Украине.

Ранее митрополита УПЦ Арсения увезли в больницу из зала суда.