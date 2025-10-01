На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН выразили беспокойство из-за гонений на православие на Украине

Эксперты ООН: гонения на УПЦ ограничивают свободу вероисповедания
Global Look Press

Эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ), которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте УВКПЧ.

По словам экспертов международного ведомства, вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится под судебным контролем, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики.

«Эти элементы являются неотъемлемой частью свободы мысли, совести и религии, защищенной международными стандартами», — говорится в заявлении.

Также во Всемирной организации указали, что тема «национальной безопасности» не может и не должна использоваться в качестве ограничения свободы вероисповедания на Украине.

Среди прочего в ООН высказались о том, что попытка идеологически обосновать роспуск религиозных организаций рискует превратиться в криминализацию свободы мысли, религии и различных убеждений.

В ООН помимо этого выразили тревогу в связи с решением украинского президента Владимира Зеленского лишить украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия.

Глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что Госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет Предстоятель митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий (Березовский).

Ранее СБУ сообщила о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия.

