Митрополита УПЦ Арсения увезли в больницу из зала суда

Наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда. Об этом сообщила пресс-служба Святогорской лавры в Telegram-канале.

Там уточнили, что в ходе заседания был объявлен перерыв, и митрополита отправили в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств.

«Туда была вызвана скорая. Врачи замерили архиерею давление: тонометр показал 200 на 110. Сейчас скорая везет митрополита Арсения в больницу», — сказано в сообщении.

Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщил, что митрополит Арсений был освобождён из СИЗО по состоянию здоровья, однако сразу после этого его доставили в СБУ. На следующий день организация заявила, что сотрудники ведомства после повторного задержания добились в медучреждении заключения о «нормальном состоянии здоровья» митрополита.

Позднее в Святогорской лавре сообщили, что в Днепропетровской области у митрополита изъяли все лекарства и поместили в камеру, где температура воздуха не превышает 10–13 градусов.

3 ноября пресс-служба Святогорской лавры сообщила, что в Днепре в понедельник одновременно проходят четыре судебных заседания по делу митрополита.

Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Союза православных журналистов, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

