На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Митрополита УПЦ Арсения увезли в больницу из зала суда

Святогорская лавра: митрополиту УПЦ Арсению стало плохо на заседании суда
true
true
true
close
Святогорская Лавра

Наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда. Об этом сообщила пресс-служба Святогорской лавры в Telegram-канале.

Там уточнили, что в ходе заседания был объявлен перерыв, и митрополита отправили в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств.

«Туда была вызвана скорая. Врачи замерили архиерею давление: тонометр показал 200 на 110. Сейчас скорая везет митрополита Арсения в больницу», — сказано в сообщении.

Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщил, что митрополит Арсений был освобождён из СИЗО по состоянию здоровья, однако сразу после этого его доставили в СБУ. На следующий день организация заявила, что сотрудники ведомства после повторного задержания добились в медучреждении заключения о «нормальном состоянии здоровья» митрополита.

Позднее в Святогорской лавре сообщили, что в Днепропетровской области у митрополита изъяли все лекарства и поместили в камеру, где температура воздуха не превышает 10–13 градусов.

3 ноября пресс-служба Святогорской лавры сообщила, что в Днепре в понедельник одновременно проходят четыре судебных заседания по делу митрополита.

Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Союза православных журналистов, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее эксперты назвали аспект, который поможет решить судьбу УПЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами